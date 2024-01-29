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Биатлонные тренеры попросили убрать Губерниева из эфира

Экс-биатлонист Тихонов: кто такой Губерниев по сравнению со мной?

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Пресс-служба ТНТ

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что биатлонные тренеры ждут ухода спортивного комментатора Дмитрия Губерниева из телеэфира.

«Вы в курсе, как падает биатлон с Дмитрием Губерниевым? Я был в Красноярске в Академии биатлона, открыл соревнования. И все тренеры подошли с вопросом: «Ну когда его уже уберут?» Кто такой Губерниев по сравнению со мной? Был биатлон нормальный, с самым большим количеством медалей, была федерация №1. И буквально за два года после ухода меня и моей команды нас выгнали из международной федерации. И хотя бы что-то прозвучало на этот счет? Никого!», — сказал Тихонов.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22.

В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок. Для биатлонистов последним соревнованием стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Александр Тихонов предложил сажать за допинг в тюрьму.

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