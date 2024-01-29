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ISU опубликует заявление по Валиевой

ISU опубликует заявление по фигуристке Валиевой 30 января

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Александр Вильф/РИА Новости

В Международном союзе конькобежцев (ISU) приняли решение опубликовать заявление по фигуристке Камиле Валиевой, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года, 30 января.

«ISU приветствует решение CAS. ISU опубликует полное заявление о последствиях решения CAS 30 января 2024 года», — говорится в заявлении.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее Инна Гончаренко призвала Валиеву ценить поддержку болельщиков.

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