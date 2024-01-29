Названы причины неудач Хави в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал наставника «Барселоны» Хави грамотным парнем и объяснил, почему в текущем сезоне каталонская команда под его руководством столкнулась с проблемами. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Просто в этом сезоне у него не пошло. Нужно сказать, что в «Барселоне» много молодых ребят у него. Поэтому есть какой-то спад и такая игра у них в сезоне невнятная. Чтобы это исправить нужен подбор игроков, потому что сколько молодежи у него играет. Из-за этого как раз и нестабильность. Они могут играть хорошо, а потом вдруг проиграть», — заявил Тарханов.

Тренер объявил о своем решении покинуть «Барселону» 27 января.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В минувшем сезоне он привел клуб к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны.

27 января каталонский клуб на своем поле проиграл «Вильярреалу» (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании. В текущем сезоне сине-гранатовые набрали 44 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда на 11 очков отстает от лидирующей «Жироны» и на десять от «Реала», который идет вторым и имеет матч в запасе.

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с «Наполи».

Ранее Хави заявил, что его семья страдала из-за «Барселоны».