Стало известно, какой розыгрыш стал ключевым у Медведева и Синнера в финале Australian Open

Известный отечественный теннисист Андрей Ольховский, который во время своей профессиональной карьеры выиграл два титула АТР в одиночном, а также 20 турниров в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что ключевым в матче Даниила Медведева и Янника Синнера в финале Australian Open стал момент, когда россиянин имел 0:30 и мог заработать три брейк-пойнта в седьмом гейме четвертого сета. Также специалист оценил значения фактора, что Медведев подавал вторым в третьей и четвертой партиях и в итоге вместе со своей подачей проигрывал и сеты.

«Не думаю, что это сыграло решающую роль. Вот в четвертом сете при счете 3:3 и 0:30 на подаче Синнера был затяжной розыгрыш слева налево, и Даня ошибся на мяче, на котором не должен был ошибаться – слева в аут кроссом. Там была конкретная невынужденная ошибка. К сожалению. Этот мяч мог решить исход матча в другую сторону», — считает Ольховский.

Медведев уступил в третий раз в трех финалах на Открытом чемпионате Австралии. Синнеру он проиграл в пяти сетах, хотя вел 2-0 по партиям – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Для итальянца это были первый финал и первая победа на турнирах «Большого шлема».

Ранее Василий Уткин в пяти словах описал поражение Даниила Медведева в финале Australian Open.