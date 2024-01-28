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Хави заявил, что его семья страдала из-за «Барселоны»

Тренер «Барселоны» Хави: моя семья много страдала вместе со мной за это время

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился, что возьмет перерыв от работы после того, как покинет свой пост в конце текущего сезона. Его слова приводит инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Через какое-то время это случалось с каждым тренером «Барселоны». В конечном итоге ты уходишь, потому что продолжать не стоит. Я немного отдохну после этого сезона. Моя семья много страдала вместе со мной за это время. Я хочу быть с ними», — заявил специалист.

Тренер объявил о своем решении покинуть «Барселону» 27 января.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В минувшем сезоне он привел клуб к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны.

27 января каталонский клуб на своем поле проиграл «Вильярреалу» (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании. В текущем сезоне сине-гранатовые набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. На 10 очков больше у занимающего первое место мадридского «Реала». На второй строчке расположилась «Жирона» (52).

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с «Наполи».

Ранее стало известно, где хочет работать Зидан.

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