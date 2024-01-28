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Российский хоккеист вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Кучеров обошел Маккиннона и вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ

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Reuters

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 28 января по московскому времени «Тампа» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3. Кучеров отметился двумя результативными передачами. Таким образом, на его счету стало 85 (32+53) очков в текущем регулярном чемпионате. Он обошел в гонке бомбардиров канадца Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», в активе которого 84 (31+53) очка.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

В ближайшем очном матче «Тампа» и «Колорадо» сойдутся друг с другом 16 февраля на домашнем льду «Лайтнинг». «Тампа» набрала 59 очков и вышла на пятое место турнирной таблицы Восточной конференции.

Ранее российский хоккеист сыграл несколько матчей в НХЛ со сломанной ногой.

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