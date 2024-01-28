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Стало известно, где хочет работать Зидан

RMC Sport: Зидан хочет тренировать сборную Франции и готов ждать ухода Дешама

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AS

Стало известно о планах бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана по поводу своей будущей карьеры. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, 51-летний специалист рассматривает в качестве нового места работы только сборную Франции и не намерен возглавлять какую-либо другую команду. Из-за этого Зидан отказался от предложения Федерации футбола Алжира, несмотря на то, что родители и брат настаивали на обратном.

Зидан не спешит возвращаться к тренерской деятельности. Он готов ждать, пока нынешний наставник сборной Франции Дидье Дешам не покинет свой пост. Контракт Дешама истекает только в 2026 году.

Зинедин Зидан тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в чемпионате Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал главный клубный турнир Европы в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

Ранее Хави признался, что работа в «Барселоне» подрывает его психическое здоровье.

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