В Бундеслиге судью нокаутировали ударом по голове

Матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Кельном» был приостановлен из-за травмы судьи на линии.

В одном из игровых эпизодов на 15-й минуте игры мяч попал в голову боковому арбитру после удара футболиста «Вольфсбурга» Вацлава Черного, из-за чего тот упал на газон и не смог проложить обслуживать поединок. Покинуть поле рефери смог только с помощью медицинской бригады, вместо него работу на матче продолжил резервный арбитр.

После первого тайма счет в матче «Вольфсбург» — «Кельн» ничейный, 1:1. На 38-й минуте в составе кельнской команды отличился 22-летний немецкий нападающий Фариде Алиду. Спустя две минуты голом отметился 20-летний американский полузащитник Кевин Паредес, которому ассистировал 26-летний датчанин Йоаким Мехле.

В 2024 году Германия примет чемпионат Европы по футболу, где не сыграет сборная России. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Федор Чалов сыграл свадьбу в Дубае.