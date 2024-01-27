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В Бундеслиге судью нокаутировали ударом по голове

Бокового судью нокаутировали ударом по голове в матче «Вольфсбург» — «Кельн»

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Swen PfÃ¶rtner/Global Look Press

Матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Кельном» был приостановлен из-за травмы судьи на линии.

В одном из игровых эпизодов на 15-й минуте игры мяч попал в голову боковому арбитру после удара футболиста «Вольфсбурга» Вацлава Черного, из-за чего тот упал на газон и не смог проложить обслуживать поединок. Покинуть поле рефери смог только с помощью медицинской бригады, вместо него работу на матче продолжил резервный арбитр.

После первого тайма счет в матче «Вольфсбург» — «Кельн» ничейный, 1:1. На 38-й минуте в составе кельнской команды отличился 22-летний немецкий нападающий Фариде Алиду. Спустя две минуты голом отметился 20-летний американский полузащитник Кевин Паредес, которому ассистировал 26-летний датчанин Йоаким Мехле.

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