Экс третья ракетка мира: Синнер просто развалил игру Джоковича

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от матча между Новаком Джоковичем и Янником Синнером в полуфинале Australian Open.

«Я ожидала, что итальянский теннисист одержит победу, но не думала, что все получится достаточно легко по счету для Синнера. 6:1, 6:2 в двух первых сетах, брейки, невынужденные ошибки от Новака — Синнер просто развалил игру Джоковича своим ударом справа.

Он мог завершить игру еще раньше — у него был матчбол в третьем сете, но не получилось. Тем не менее Янник сохранил спокойствие, продолжил действовать в том же духе, сделал брейк в четвертом сете и спокойно завершил этот матч. Какой теннис он показывал — это просто невероятно», — сказала Петрова.

Синнер одержал победу над Джоковичем со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

В финале итальянец сыграет с Даниилом Медведевым, который на стадии 1/2 турнира оказался сильнее Александра Зверева в пяти сетах — 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

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