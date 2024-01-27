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Экс третья ракетка мира раскрыла, что поможет Медведеву одолеть Синнера

Петрова заявила, что волнение Синнера в финале может помочь Медведеву

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Tracey Nearmy/Reuters

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в финале Australian Open.

По мнению Петровой, Медведеву будет тяжело физически после пятисетового матча в полуфинале против Александра Зверева.

«Конечно, усталость накапливается. Проведенное время на корте у Медведева гораздо больше, чем у Синнера, да и по возрасту Янник еще совсем юный и полон сил.

Даниилу будет тяжело, но тут уже начнется борьба опыта, тактической подготовки и уверенности в себе на финальной стадии турнира против сильных сторон молодого, амбициозного теннисиста, который невероятно передвигается на корте, показывает отличный теннис и сохраняет потрясающее хладнокровие.

Тем не менее на этой стадии турниров «Большого шлема» Синнер еще не играл, поэтому пока мы не можем сказать, как он себя поведет. Хороший пример — последний Итоговый турнир в Италии, где Синнер всех проходил на групповой стадии, даже вынес Новака Джоковича, а когда дошел до финала, его сильно зажало, потому что ему очень хотелось победить, и он просто не мог играть в свой теннис.

Случится ли это снова? Возможно, Янник уже усвоил этот урок на Итоговом турнире. В любом случае это будет интересный финал, и очень хочется посмотреть, как будут развиваться события», — сказала Петрова.

Финал между Медведевым и Синнером состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Ранее Медведев рассказал о своем необычном прозвище от Рублева.

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