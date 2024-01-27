Российский хоккеист вновь потерял лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Российский хоккеист «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров опустился на второе место в гонке лучших бомбардиров текущего сезона в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лидера «Лайтнинг» обошел канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В минуты написания новости его команда играет с «Лос-Анджелес Кингз», форвард набрал два очка — забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Таким образом, на счету 28-летнего канадского форварда стало 84 (31+53) очка в нынешнем регулярном чемпионате. На счету Кучерова 32 заброшенных шайбы и 51 результативная передача в 48 играх сезона. Нападающие попеременно по ходу сезона становятся лидером гонки бомбардиров. Свой следующий матч «Тампа» проведет против «Нью-Джерси Дэвилз» 28 января, стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее Кучеров поднялся на девятое место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.