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«Спартак» сумел договориться о трансфере нападающего

«Спорт-Экспресс»: «Спартак» договорился с «Твенте» по поводу трансфера Угальде

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IMAGO/Global Look Press

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что российский «Спартак» сумел договориться с клубом «Твенте» из Нидерландов по поводу перехода нападающего Коста-Рики Манфреда Угальде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Клубы договорились, Манфред получил разрешение на прохождение медицинского обследования, а также подписание контракта», — сказал Каптейнс.

Он также добавил, что сумма трансфера составит €13 млн, а еще €2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее стали известны детали трансфера Угальде в «Спартак».

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