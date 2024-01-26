Стали известны детали трансфера Угальде в «Спартак»

Стали известны детали трансфера нападающего Манфреда Угальде из нидерландского «Твенте» в московский «Спартак».

По информации Legalbet, юридическими деталями сделки занимается агентство Muy Munero, которое работало над переходом нидерландского полузащитника Гуса Тила в стан красно-белых.

Тил перебрался в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» в 2019 году, сумма трансфера составила €18 млн, что является крупнейшей покупкой в истории российской команды.

Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее клуб РПЛ заявил об избавлении от долгов.