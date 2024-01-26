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Экс-игрок «Спартака» о тренерстве: сейчас предлагают только попить пива и сходить в баню

Бояринцев заявил, что вместо тренерства ему предлагают только пиво и баню

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о продолжении своей тренерской карьеры. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Сейчас январь. Все клубы на сборах, там идет плодотворная работа, в такое время обычно нет тренерских отставок, поэтому предложений у меня пока нет. Обычно такие варианты возникают после возобновления чемпионатов.

Сейчас мне предлагают только поиграть в футбол, попить пива и сходить в баню. Отдыхаю, набираюсь сил и буду ждать своего шанса вернуться к работе. Я готов и надеюсь, что это случится как можно быстрее», — сказал Бояринцев.

Бояринцев выступал за «Спартак» с 2005 по 2007 год, а также в 2009 году. В составе москвичей полузащитник четыре раза выигрывал серебро чемпионата России и доходил до финала Кубка страны.

Также Бояринцев в России известен по выступлениям за «Рубин», «Шинник», «Сатурн», «Томь» и «Торпедо».

В 2004—2005 годах являлся игроком сборной России.

После завершения профессиональной карьеры футболиста Бояринцев стал тренером. Он поработал в «Текстильщике», «Родине» и «Новосибирске». Его последним местом работы стал саратовский «Сокол», который он покинул в 2023 году.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» может возглавить действующего чемпиона Италии.

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