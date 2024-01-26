Стал известен диагноз ударившейся об лед российской фигуристки

Заслуженный тренер России, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФКМ) Нина Мозер рассказала о состоянии фигуристки Марии Симоновой, которая упала и ударилась об лед во время проката на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ). Ее слова передает «Матч ТВ».

«Был рентген. Девочка на обследовании. Есть сотрясение. Ее на два дня оставили в клинике. Она разговаривает, все хорошо. Подключены лучшие врачи», — сказал Мозер.

Симонова выступала в паре с Мартином Бреславским. После падения она смогла подняться и закончить программу, а уже из подтрибунного помещения ее забрали врачи. 14-летнюю фигуристку госпитализировали в одну из больниц Москвы. СМИ писали о потери памяти у спортсменки.

В сезоне-2023/24 Симонова и Бреславский стали вторыми на Кубке Москвы, уступив Варваре Медведевой и Павлу Астахову более 20 баллов. Также они стали четвертыми на чемпионате Москвы — 2023. В прошлом сезоне Симонова и Бреславский выиграли там бронзовые медали.

Ранее американская чемпионка назвала российскую фигуристку своим кумиром.