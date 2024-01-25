Емельяненко подписал контракт с российским промоушеном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко на своей официальной странице в VK объявил о сотрудничестве с промоушеном Ural FC.

«Я выиграю бой, самый важный бой, в котором главный соперник — я сам! Встречай, URAL FC» — написал спортсмен в комментариях к посту.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.



В активе Александра Емельяненко 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. 42-летний боец с начала июня находился в реабилитационном центре Ингушетии.

Ранее стали известны подробности падения российского бойца ММА с 10-го этажа.