Фанаты едва не довели до слез вратаря «Торонто» Самсонова

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду обыграли «Виннипег Джетс» со счетом 1:0. Первой звездой матча был признан российский вратарь «кленовых листьев» Илья Самсонов.

В игре с «Виннипегом» Самсонов оформил шат-аут, отразив 32 броска. Главный тренер команды Шелдон Киф высоко оценил игру своего голкипера.

«Великолепно. Он был прекрасен от начала до конца. Он был хорош на ранней стадии игры, когда соперники бросали отовсюду, и он потрясающе действовал, не дав им использовать шансы в концовке, это было просто невероятно. Это просто еще один «кирпичик для него, чтобы он действовал так же уверенно, как и всегда», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

Единственная шайба в этом матче была заброшена в овертайме, на 65-й минуте отличился Остон Мэттьюс. Самсонов после игры признался, что очень надеялся на этот гол.

«Я давно не побеждал в овертаймах. Я не боюсь, но, знаете, до сих пор немного волнуюсь. Но когда я увидел Остона с шайбой, понял, что мы победим», — сказал Самсонов.

После матча фанаты скандировали фамилию российского вратаря. Илья не стал скрывать, что его очень тронул этот эпизод.

«Как я это воспринял? Едва не заплакал. Они были такими громкими, это очень важно для меня. Я долгое время такого не слышал, это невероятно. Спасибо огромное всем болельщикам», — заключил вратарь.

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