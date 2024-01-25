Легенда РПЛ рассказал, в каком качестве хочет вернуться в Россию

Эквадорский футболист Кристиан Нобоа в комментарии «Матч ТВ» заявил, что хотел бы вернуться в Россию в качестве тренера‑скаута или журналиста.

«Буду с ностальгией вспоминать Россию. Я провел и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю! Хотел бы вернуться в Россию в качестве тренера‑скаута или журналиста (смеется). Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим. Самое яркое воспоминание о России — снег! Очень люблю его», — заявил полузащитник.

24 января стало известно об уходе Нобоа из «Сочи» в эквадорский «Эмелек», в котором он начинал свою профессиональную карьеру в 2004 году.

Нобоа играет в России с 2007 года. В составе казанского «Рубина» хавбек провел 159 матчей, дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны. 92 матча Нобоа провел за московское «Динамо», после чего перешел в «Ростов» (64 матча), с которым стал серебряным призером чемпионата. В 2017 году игрок перешел в петербургский «Зенит» (22) и снова стал чемпионом России.

С 2019 года полузащитник выступает за «Сочи» (116). Нобоа признавался лучшим футболистом РПЛ сезона‑2021/22 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сменился самый возрастной футболист чемпионата России.