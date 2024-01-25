«Зенит» уличили в желании ослабить «Локомотив»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что не понимает, зачем защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян понадобился петербургскому «Зениту». Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Не понимаю, зачем Семаку этот трансфер. У него же и так полно футболистов. У него же только бразильцев — человек девять. Тикнизян просто потеряется в этой команде. Он не будет понимать игроков «Зенита», а они — его. Возможно, тут все решают деньги, но я бы посоветовал ему оставаться и развиваться в «Локомотиве».

У меня есть мысль, что «Зенит» хочет провернуть этот трансфер просто для того, чтобы ослабить «Локомотив». Во многих видах спорта происходит подобное. Другое дело, что «Локомотив» сейчас не выглядит явным конкурентом для «Зенита». Возможно, это не желание Семака, а желание кого-то другого. В любом случае, Тикнизян «Зениту» не нужен», — заявил ветеран.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого является. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Футболист выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.

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