Названы три причины победы Медведева над поляком на Australian Open

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему Даниил Медведев оказался сильнее Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open.

«Во-первых, у Даниила больше опыта игр на такой стадии турниров «Большого шлема». Во-вторых, Медведев сам по себе игрок другого калибра. А в-третьих, Даниил играет более разнообразно, чем Хуркач. У польского теннисиста есть мощная первая подача, пушечный удар справа и хорошая игра у сетки, но Медведев может сделать еще больше: и хорошо обвести, и хорошо принять. Он играет очень грамотно — в очень интеллигентный теннис», — сказала Петрова.

Российский теннисист обыграл польского спортсмена со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

В полуфинале Australian Open Медведев сыграет с Александром Зверевым, который обыграл на стадии четвертьфинала вторую ракетку мира — испанца Карлоса Алькараса — со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Матч состоится 26 января.

Ранее призер Олимпиады заявила, что Медведев сам усложнил себе жизнь на Australian Open.