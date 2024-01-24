Главным в переходе Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» назвали финансовый аспект

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что в переходе полузащитника Наира Тикнизяна из столичного «Локомотива» в петербургский «Спартак» все решают только деньги. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Этот трансфер обусловлен только деньгами. Если «Локомотиву» нужны деньги, то трансфер точно состоится. Если деньги не нужны, то там сохранят игрока. Тикнизян — это игрок основы в последнее время, он многое делает в игре команды, особенно в атаке. Насколько я знаю, он хочет уехать в Европу. Это для него был бы идеальный вариант», — заявил Масалитин.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого является. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Футболист выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.

Ранее журналист Иван Карпов рассказал, на каких условиях может быть заключен контракт Тикнизяна и «Зенита».