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Валиеву назвали главной «Мадонной фигурного катания»

Тренер Жулин: Валиева — явление в фигурном катании с точки зрения качества

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, кого считает главной «Мадонной фигурного катания». Его слова приводит Sport24.

«Мадонной фигурного катания» можно назвать Камилу Валиеву. Она — явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений.
А Елизавета Туктамышева у меня вызывает огромное уважение и восхищение. Дай бог, чтобы она каталась как можно дольше!» — заявил Жулин.

Валиева — чемпионка Европы — 2022. На Олимпиаде-2022 она стала участницей допингового скандала после того, как во время соревнований в Китае стало известно, что ее проба дала положительный результат на запрещенный препарат. Ей было разрешено выступить в личном турнире, по итогам которого она стала четвертой. Ее дело рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS), решение должно быть вынесено в начале 2024 года.

На чемпионате России — 2024 Валиева стала третьей. Также она приняла участие в двух этапах Гран-при России: в Казани стала четвертой и выиграла турнир в Москве.

Ранее украинская певица возмутилась своей песней в номере Валиевой.

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