Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец ММА о паспорте РФ для Джонсона: он — черный, а США — враг России

Боец ММА Глухов не понимает, почему боксеру Джонсону дали российский паспорт

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Латвийский боец смешанного стиля (ММА) Константин Глухов в комментарии Sport24 раскритиковал предоставление гражданства России американскому боксеру Кевину Джонсону.

«Меня не то что это задело… Просто в данный момент США — политический враг России. И тут получается, что граждане Америки получают паспорт из рук президента. Да, у меня сейчас паспорт недружественной страны, Латвии. Но я же русский! А он черный! Это не задело, но я не понимаю, как такое может быть», — заявил спортсмен.

Еще в марте 2023 года Джонсон просил у президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. 9 января глава государства предоставил боксеру гражданство.

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее в США обокрали грузинского бойца UFC.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами