Боец ММА о паспорте РФ для Джонсона: он — черный, а США — враг России

Латвийский боец смешанного стиля (ММА) Константин Глухов в комментарии Sport24 раскритиковал предоставление гражданства России американскому боксеру Кевину Джонсону.

«Меня не то что это задело… Просто в данный момент США — политический враг России. И тут получается, что граждане Америки получают паспорт из рук президента. Да, у меня сейчас паспорт недружественной страны, Латвии. Но я же русский! А он черный! Это не задело, но я не понимаю, как такое может быть», — заявил спортсмен.

Еще в марте 2023 года Джонсон просил у президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. 9 января глава государства предоставил боксеру гражданство.

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

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