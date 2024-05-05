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Названы ключевые причины блокировки банками переводов населения

Роскачество: блокировка переводов может быть применена при нарушении закона

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Илья Питалев/РИА Новости

Российские банки будут обязаны замораживать любые сомнительные переводы физических лиц и уточнять у клиентов — совершали ли они такие операции добровольно. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные «Роскачества».

По словам организации, финансовые организации вынуждены принимать жесткие меры для защиты своих клиентов от мошенничества с личными данными, подделки документов и прочих незаконных действий.

«Заблокированные переводы могут быть результатом работы автоматических систем выявления подозрительной активности либо ручной проверки сомнительных операций», — отметили в Роскачестве.

Банки обязаны соблюдать антимонопольное законодательство и не допускать передачу средств, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма, наркоторговлей и другой нелегальной деятельностью.

«Если клиент часто переводит крупные суммы в страны с высоким уровнем коррупции или нестабильностью, банк может посчитать такие операции недостоверными и заблокировать их», — пояснили эксперты.

Также банки замораживают переводы при недостатке информации от клиента для проведения всех необходимых проверок. Ограничения могут вводиться и из-за санкций против отдельных стран и организаций.

«Как правило, такие ситуации возникают, если банк подозревает нарушение клиентом законодательства. Финансовые организации перестраховываются, поскольку ответственность за несоблюдение законов очень серьезная — вплоть до отзыва лицензии», — прокомментировала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

До этого Банк России за I квартал выявил вполовину больше субъектов нелегальной деятельности.

Ранее аналитик перечислил переводы, приводящие к блокировке банковской карты.

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