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Левандовски высказал недовольство работой Хави после выигранного матча

Левандовски обвинил Хави в неправильно выбранном составе на матч Кубка Испании

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Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски предъявил претензии главному тренеру команды Хави после матча 1/8 финала Кубка Испании с командой «Унионистас де Саламанка». Об этом сообщает в своих социальных сетях Bar Canaletes.

Форвард испанской команды был недоволен тем, кого Хави включил в состав на игру против «Унионистас де Саламанка».

«Кубок — единственный турнир, в котором у нас остаются хорошие шансы на победу, вам следовало выбрать более сильный состав», — отметил поляк.

Хави заявил, что он вместе со своим тренерским штабом проанализировал ситуацию и назвал выбранный состав верным.

«Барселона» 18 января обыграла «Унионистас де Саламанка» со счетом 3:1. Каталонцы пропустили первыми, но вырвали победу благодаря голам Феррана Торреса, Жюля Кунде и Алекса Бальде. В четвертьфинале подопечные Хави сыграют с «Атлетиком».

В чемпионате Испании «Барселона», набрав 44 очка, идет на третьем месте в турнирной таблице. На семь очков больше у идущего вторым «Реала». Возглавляет Ла Лигу «Жирона» (52 очка).

Ранее в Италии определился обладатель Суперкубка страны.

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