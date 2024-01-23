Хоккеист «Миннесоты» Капризов признался, что его злят проигрыши

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признался, что ему нужно больше создавать моментов во время игры. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Мало получается забивать. Мне кажется, надо больше моментов создавать, бросать. Где-то стараюсь делать много передач, а надо быть более нацеленным на ворота. Тогда и голы придут, потому что без бросков не бывает голов.

Когда проигрываешь, меня, наоборот, это больше злит. Хочется выйти и выиграть каждый батл, борьбу возле бортов, обыграть один в один, забить гол... Командный результат — прежде всего», — сказал Капризов.

22 января в игре против «Каролины Харрикейнз» Капризов оформил хет-трик. Команда идет на 13-м месте в Западной конференции. 24 января «Миннесота» примет «Вашингтон Кэпиталз».

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Капризов с отрывом является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

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