Игрок «Пари НН» Калинский об игре сестры на Australian Open: она стремится выиграть титул

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский оценил выступление своей сестры Анны на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open). Его слова передает Metaratings.

«Всегда в нее верил, уверен, что для нее — это мечта и цель. Анна всегда переживала, что не может пройти дальше, но это спорт. Смотря ее игры сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Она спокойна на корте, знает, что нужно делать.

Анна живет своей мечтой, эмоции переполняют, но она сконцентрирована и стремится выиграть титул. Я ей очень горжусь!» — сказал Калинский.

Калинская стала единственной российской теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал Australian Open. Это ее первый выход в 1/4 турниров Большого шлема в карьере. 22 января она обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Калинская 24 января сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

В мужской сетке турнира россиян осталось двое — Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Ранее Медведев высказался о своей популярности в сравнении с Джоковичем и Алькарасом.