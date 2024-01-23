Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок «Пари НН» Калинский об игре сестры на Australian Open: она стремится выиграть титул

Игрок «Пари НН» Калинский гордится своей сестрой, вышедшей в 1/4 финала AO

close
100%
TRACEY NEARMY/REUTERS

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский оценил выступление своей сестры Анны на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open). Его слова передает Metaratings.

«Всегда в нее верил, уверен, что для нее — это мечта и цель. Анна всегда переживала, что не может пройти дальше, но это спорт. Смотря ее игры сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Она спокойна на корте, знает, что нужно делать.

Анна живет своей мечтой, эмоции переполняют, но она сконцентрирована и стремится выиграть титул. Я ей очень горжусь!» — сказал Калинский.

Калинская стала единственной российской теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал Australian Open. Это ее первый выход в 1/4 турниров Большого шлема в карьере. 22 января она обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Калинская 24 января сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

В мужской сетке турнира россиян осталось двое — Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Ранее Медведев высказался о своей популярности в сравнении с Джоковичем и Алькарасом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами