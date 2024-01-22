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Стал известен состав «Спартака» на Кубок Легенд

«Спартак» объявил состав на Кубок Легенд — 2024, который пройдет в Москве

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Twitter «Спартака»

Московский «Спартак» огласил состав команды, которая будет участвовать в Кубке Легенд — 2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В состав команды легенд красно-белых вошли: Александр Филимонов, Николас Пареха, Дмитрий Хлестов, Андрей Ещенко, Алексей Мелешин, Константин Головской, Александр Самедов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко. Тренерами команды будут Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Кубок легенд состоится 10–11 февраля и пройдет в Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Шесть команд (сборная мира, «Спартак», московские «Локомотива», «Динамо», ЦСКА и петербургский «Зенит») поделят на две группы, в которых определятся участники финального матча, встречи за бронзу и игры за пятое место

Впервые Кубок легенд прошел в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, еще один раз победителем стала команда звезд.

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