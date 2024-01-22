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Гол Панарина помог «Рейнджерс» одолеть «Анахайм»

«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», Панарин забил победный гол

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Kyle Ross-USA TODAY Sports/Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл »Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс». При этом клуб из Нью-Йорка проигрывал по ходу встречи со счетом 0:2.

В составе победителей голами отметились Винсент Трочек, Уилл Кайлли, Крис Крайдер, Джимми Веси и российский нападающий Артемий Панарин, который забросил третью шайбу своей команды, выведя «Рейнджерс» вперед — 3:2. Панарин в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ провел 46 игр, в которых набрал 62 (28+34) балла.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков по своим воротам из 18.

За «Анахайм» шайбы забросил Адам Хенрик, который оформил дубль в поединке.

«Рейнджерс» прервали серию из двух поражений подряд в регулярном чемпионате. «Анахайм», наоборот, неудачную серию продолжил, поражение от клуба из Нью-Йорка стало для «Дакс» третьим подряд. После этого матча «Рейнджерс» с 60 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Анахайм» с 31 очком — на 14-й строчке «Запада».

Ранее пас Никиты Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Детройту».

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