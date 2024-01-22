Пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Детройту»

«Детройт Ред Уингз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ред Уингз».

Голами в составе победителей отметились Лукас Рэймонд и Даниэль Спронг. Российский нападающий «Детройта» Клим Костин участие в матче принял, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В составе «Тампы» единственную шайбу забросил Виктор Хедман. Одним из его ассистентов выступил российский нападающий Никита Кучеров, записавший себе в актив один балл. Он единолично возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. Россиянин отметился 28 заброшенными шайбами и 48 результативными передачами в 45 матчах регулярного чемпионата.

Ворота «Тампы» защищал российский голкипер Андрей Василевский. Еще один россиянин — защитник Михаил Сергачев — участия в матче не принял.

«Тампа» потерпела первое поражение после серии из пяти выигранных матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. «Детройт» одержал четвертую победу в последних пяти поединках.

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