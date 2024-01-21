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В ФТР заявили, что Рублев «устроил себе ерунду» в матче 1/8 финала Australian Open

Тарпищев считает, что Рублев чудил в матче 1/8 финала Australian Open

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Eloisa Lopez/Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что ему было тяжело смотреть на игру Андрея Рублева против австралийца Алекса де Минора в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Рублев сам себе ерунду устроил в матче с австралийцем. Сам учудил, сам потом все вопросы решил. Елки‑палки, надо же таким замученным подойти опять к четвертьфиналу! А там Синнер, который почти не вспотел в матче с Кареном.

Хочется наконец‑то увидеть Андрея в полуфинале турнира Большого шлема. Но такой уставший теперь Андрей! Сам решил сыграть пять сетов сегодня, а почему? Потому что один план: нагнетать и забивать. Мне было тяжело смотреть на это», — сказал Тарпищев.

В четвертьфинале россиянин сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который ранее в трех сетах переиграл Карена Хачанова.

На турнире в Мельбурне продолжает свое участие еще один россиянин. 22 января Даниил Медведев встретится в рамках четвертого круга с португальцем Нуну Боргесом.

Первыми четвертьфиналистами турнира стали серб Новак Джокович и американец Тейлор Фритц.

Ранее 16-летняя Андреева вылетела с Australian Open.

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