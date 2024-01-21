В Федерации тенниса Украины отреагировали на рукопожатие Котляр с россиянкой Минчевой

Федерация тенниса Украины на своем официальном сайте назвала ошибкой рукопожатие украинки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой.

«Федерация тенниса Украины поддерживает позицию украинских теннисистов отказаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии. Но всегда могут быть ошибки, которая произошла сегодня», — говорится в заявлении.

Также рукопожатие назвал ошибкой и отец украинской теннисистки.

Встреча между соперницами на юниорском Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) завершилась в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:4. После второго сета девушки у сетки обменялись рукопожатиями.

Украинские и российские спортсменки уже длительное время не обмениваются рукопожатиями. В качестве альтернативного варианта девушки обменивались ударом ракетками.

16-летняя Минчева занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Это ее первое выступление на юниорском Australian Open.

Ранее в Госдуме заявили, что украинскую теннисистку загнобят за рукопожатие с Минчевой.