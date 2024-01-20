12-летняя ученица Тутберидзе исполнила уникальный прыжок

Фигуристка Маргарита Базылюк, которая занимается у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, исполнила уникальный элемент на чемпионате страны по прыжкам в Москве.

12-летняя Базылюк прыгнула каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи не оценивали элемент, так как он был исполнен после окончания соревновательной части, в которой спортсменка одержала победу. Видео прыжка доступно в Telegram-канале «Okko Фигурное катание».

До этого никто из женщин не исполнял каскад из двух четверных прыжков. Однако достижение не будет официально засчитано, поскольку чемпионат России по прыжкам является шоу-турниром.

Второе место на турнире заняла 16‑летняя Аделия Петросян (57,89), третье — Елена Костылева (54,69), которой 12 лет.

21 января на чемпионате России по прыжкам состоится командный турнир.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских

Ранее российская фигуристка рассказала о беременности.