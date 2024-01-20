Александру Емельяненко пообещали квартиру в Москве за год без алкоголя

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в Telegram-канале видео с президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым, с которым он заключил пари.

По словам Кремлева, в том случае, если Емельяненко продержится год без алкоголя, он подарит ему квартиру в Москве. «Если до конца года он будет в такой боевой форме и с хорошими результатами, то с меня квартира. Без спиртного, только на спорте», — заявил глава IBA.

«Поспорили с Умаром Назаровичем Кремлевым на квартиру в Москве. Условия — до 20 января я буду трезв. Кто поймает меня пьяным, люди добрые, получит вознаграждение», — подписал видео боец.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. 42-летний боец с начала июня находился в реабилитационном центре Ингушетии.

Ранее боец ММА отреагировал на новость о своем ранении в зоне СВО.