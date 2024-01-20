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Жалобы российских футболистов на цены назвали «ужасным кощунством»

Экс-футболист Канчельскис обвинил российских игроков в отсутствии ценностей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии Sport24 раскритиковал вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, который недавно пожаловался на цены в магазинах на яйца.

«Как футболисты из РПЛ могут жаловаться на повышение цен на продукты? С их стороны это ужасное кощунство. Полнейшее безобразие, которое творится не от большого ума этих ребят.

Советовать футболистам ехать за продуктами в Киргизию не буду, но им должно быть стыдно думать и начинать говорить о таких вещах. В наше время, когда я был футболистом, у людей были совершенно другие понятия и ценности.

Никто из футболиcтов и других cпортcменов не жаловалcя, хотя бывало, что мы недоедали. Довольcтвовалиcь тем, что еcть, а cейчаc у этой молодежи еcть вcе, а они плачут и жалуютcя. Cегодня, к cожалению, нет никаких ценноcтей — вcе это пропало», — заявил Канчельскис.

В декабре на рост цен в магазинах пожаловался защитник петербургского «Зенита» и сборной России Данил Круговой.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Кругового обвинили в глупости.

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