Бышовец объяснил, почему комментатор Генич не смог заиграть в футбол

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец в интервью Legalbet заявил, что спортивный комментатор Константин Генич не смог полностью раскрыть себя в футболе из-за нехватки дисциплины.

Бышовец и Генич пересекались в «Химках».

«Генич — один из лучших комментаторов, но как футболист он себя не реализовал. Ему не хватило профессиональности, прежде всего отношения к делу — быт, режим сна, подготовка к тренировкам, питание. От этого приходит качество игры. Этого ему не хватило. В коллективе Генич пользовался уважением, но серьезности ему не хватило», — заявил Бышовец.

4 июня 2023 года Генич стал лучшим комментатором по итогам сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отмечается, что он стал лучшим не только по мнению экспертов, но и по мнению болельщиков, набрав наибольшее количество баллов в зрительском голосовании.

В списке претендентов на награду Генич обошел двух других комментаторов «Матч ТВ» — Романа Нагучева и Дмитрия Шнякина.

Ранее «Локомотиву» предрекли шанс задорого продать защитника.