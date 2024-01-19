Рублев пробился в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой со счетом 6:2, 7:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 59 минут. Россиянин 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. В следующем круге Рублев сыграет с десятой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Помимо Рублева в турнире продолжают участвовать двое россиян: Даниил Медведев, который встретится с Оже-Альяссимом (Канада), и Карен Хачанов, который сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Действующим чемпионом Australian Open является Новак Джокович, обыгравший в финале грека Стефаноса Циципаса.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев располагается на пятой строчке (5010 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка сенсационно вышла в 1/8 финала Australian Open.