Канчельскис считает, что «Борнмут» сможет прервать победную серию «Ливерпуля»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от игры «Борнмута» и «Ливерпуля» в чемпионате Англии. Его слова передает ODDS.

«Борнмут» в последних матчах показывает хороший результат. Домашняя игра против «Ливерпуля» пройдет с боевым настроением. Возможно, им удастся не прервать серию победных игр, несмотря на то, что «Ливерпуль» серьезный соперник. Но, думаю, и ничейный результат для «Борнмута» будет очень удачным, и беспроигрышная серия продолжится. В матче против «Ливерпуля» должны показать весь свой потенциал», — сказал Канчельскис.

«Борнмут» и «Ливерпуль» сыграют 21 января. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Подопечные Юргена Клоппа после 20 матчей сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ) удерживают первую строчку в турнирной таблице. В активе «Ливерпуля» 45 набранных очков. На два меньше у идущего вторым «Манчестер Сити». Тройку замыкает «Астон Вилла», уступающая по дополнительным показателям (21 матч). «Борнмут» расположился на 12-м месте (25 очков).

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