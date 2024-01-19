Защитник ЦСКА объяснил, за счет чего клуб может победить в РПЛ

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша объяснил, за счет чего армейская команда может добиться победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако отметил, что говорить о том, кто завоюет чемпионство, пока рано. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Важно качество игроков и их желание — эти элементы у нас есть. На каждый матч мы должны выходить с полной концентрацией, самоотдачей и желанием победить. Именно так ЦСКА сможет достичь своей главной цели — завоевать золотые медали чемпионата России. Мы просто должны делать свою работу — идти от игры и игре», — заявил Роша.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив шесть желтых и одну красную карточку.

Роша заключил контракт с московским клубом 1 сентября 2022 года. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25 и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

Защитник дебютировал за армейцев спустя десять дней после подписания контракта в матче РПЛ с «Краснодаром». Первый гол в составе ЦСКА Роша оформил 14 сентября в матче Кубка России с екатеринбургским «Уралом», в национальном первенстве впервые забил 8 октября 2023 года в матче со столичным «Динамо».

ЦСКА после первой части сезона РПЛ набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее Роша объяснил свою жесткость «борьбой за тарелку еды».