Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Защитник ЦСКА объяснил, за счет чего клуб может победить в РПЛ

Защитник ЦСКА Роша: важно качество игроков и их желание — эти элементы есть

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша объяснил, за счет чего армейская команда может добиться победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако отметил, что говорить о том, кто завоюет чемпионство, пока рано. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Важно качество игроков и их желание — эти элементы у нас есть. На каждый матч мы должны выходить с полной концентрацией, самоотдачей и желанием победить. Именно так ЦСКА сможет достичь своей главной цели — завоевать золотые медали чемпионата России. Мы просто должны делать свою работу — идти от игры и игре», — заявил Роша.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив шесть желтых и одну красную карточку.

Роша заключил контракт с московским клубом 1 сентября 2022 года. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25 и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

Защитник дебютировал за армейцев спустя десять дней после подписания контракта в матче РПЛ с «Краснодаром». Первый гол в составе ЦСКА Роша оформил 14 сентября в матче Кубка России с екатеринбургским «Уралом», в национальном первенстве впервые забил 8 октября 2023 года в матче со столичным «Динамо».

ЦСКА после первой части сезона РПЛ набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее Роша объяснил свою жесткость «борьбой за тарелку еды».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами