Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрока «Зенита» Кругового обвинили в глупости после перехода в ЦСКА

Экс-игрок «Зенита» Малафеев назвал глупейшим решением переход Кругового в ЦСКА

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев раскритиковал защитника сине-бело-голубых Данила Кругового за переход в ЦСКА. Его слова передает Metaratings.

«Думаю, что решение Кругового о переходе в ЦСКА и о смене города — это, скорее всего, инициатива его представителя и агента. В моем понимании, такой переход мог состояться только по одной причине — финансовая выгода.

Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового — перейти в команду, которая платит тебе меньше», — сказал Малафеев.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее Дзюба рассказал, когда закончит карьеру.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами