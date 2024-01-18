Игрока «Зенита» Кругового обвинили в глупости после перехода в ЦСКА

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев раскритиковал защитника сине-бело-голубых Данила Кругового за переход в ЦСКА. Его слова передает Metaratings.

«Думаю, что решение Кругового о переходе в ЦСКА и о смене города — это, скорее всего, инициатива его представителя и агента. В моем понимании, такой переход мог состояться только по одной причине — финансовая выгода.

Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового — перейти в команду, которая платит тебе меньше», — сказал Малафеев.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

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