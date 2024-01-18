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Названа главная причина сенсационной победы россиянки над 3-й ракеткой мира

Теннисистка Пивоварова: Блинкова вырвала победу над Рыбакиной активной игрой

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JAMES ROSS/AAPIMAGE/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» назвала главную причину сенсационной победы россиянки Анны Блинковой над третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана. Матч состоялся в рамках второго круга Australian Open и завершился со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

«Матч вела Блинкова. Ее острые удары — особенно мощнейший удар справа косой диагональю — приносили ей много очков. В подаче Анна явно прибавила по сравнению с прошлым годом. Как говорит статистика, ее подача даже стала быстрее, чем в прошлом сезоне.

Блинкова до конца активно играла в свой теннис, совершенно бесстрашно нанося виннеры (удары навылет, после которых соперник не успевает коснуться мяча. — «Газета.Ru»). Это сыграло огромную роль. Рыбакина старалась где-то играть на удержание, не так рисковала, а Аня именно своей активной игрой вырвала эту победу.

Это вдвойне ценно. Огромное уважение Ане, я счастлива, что она сотворила сенсацию», — сказала Пивоварова.

Также экс-вторая ракетка мира отметила хорошие физические кондиции Блинковой.

«Анна находится в великолепной форме. Где-то были перепады, но она смогла выдержать весь матч и всегда действовала активно, вела игру, сама хорошо подавала и разнообразно выходила к сетке, завершала розыгрыши у сетки. Просто фантастическая игра от Ани», — сказала Пивоварова.

Ранее рекордно долгий тай-брейк в матче Блинковой и Рыбакиной назвали «фантастикой».

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