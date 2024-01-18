Легенда российского футбола назвал самый яркий период жизни

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал этап карьеры в московском клубе одним из лучших в своей жизни. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Какой период в моей жизни самый яркий и лучший? В «Спартаке» был один из лучших периодов в моей жизни, конечно. Мне ведь тогда было до 20 лет», — заявил Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В составе сборной России Мостовой провел 50 матчей, в которых забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

В начале июня Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Мостовой заявил, что «Спартаку» не нужен Моуринью.