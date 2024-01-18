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Баскетболиста ЦСКА дисквалифицировали за кокаин

РУСАДА дисквалифицировало баскетболиста ЦСКА Курбанова на три месяца за кокаин

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало баскетболиста ЦСКА Никиту Курбанова на три месяца. Об этом сообщается на сайте агентства.

В допинг-пробе спортсмена обнаружили запрещенную субстанцию класса S6a (кокаин) — стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям. Срок дисквалификации отсчитывается за нарушение с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года. Дисквалификация завершится 19 января 2024 года.

27 октября Никита Курбанов приостановил карьеру. В ЦСКА сообщили, что спортсмен принял такое решение по личным причинам.

37-летний Курбанов выступает за ЦСКА с 2015 года. Ранее он защищал цвета команды с 2002 по 2012 год. Форвард в составе красно-синих трижды выигрывал Евролигу, семь раз — Единую лигу ВТБ и 11 раз становился чемпионом России. В ноябре 2021 года Курбанов завершил карьеру в сборной России.

Курбанов — рекордсмен ЦСКА по количеству проведенных матчей.

Ранее Telegram-канал BAZA сообщил, что у 37 хоккеистов системы «Салавата Юлаева» обнаружили допинг.

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