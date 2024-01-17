Игнатьев: благословляю Кононова в «Торпедо», но дайте ему работать

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о назначении на этот пост экс-наставника «Краснодара» и «Спартака» Олега Кононова. В комментарии «Газете.Ru» специалист поддержал кадровое решение, отметив при этом ряд проблем в руководстве клуба.

«Не знаю, какие задачи в клубе ставят. Там все аморфное. Под задачи, о которых они объявили, я не вижу действенных шагов, и чехарда с тренерским составом, с руководящими органами клуба это подтверждает.

Если по порядку, то Кононов, наверное, заслуживает того, чтобы работать на таком уровне. Он себя проявил состоятельным и самостоятельным человеком, с творческими задатками. Другое дело, как у него пойдет, потому что в «Торпедо» группа, которая обозначается менеджерской, никак не соответствует стоящим перед футболом и данным клубом задачам. Они шахараются, принимают какие-то решения. За прошедший год, совсем недавно, почему-то назначили Горлова, теперь – Кононова. Где уверенность, что Кононов останется через пару месяцев?

Дело не в Кононове, я поддерживаю эту кандидатуру — уверенного тренера, хорошего специалиста. Не у него получилось на пути, но будем надеяться. Дальше все упирается в те вышестоящие органы, которые набирают, формируют, отвечают и за селекцию, и за развитие клуба — но без определенного понимания, как это делается, и без настоящих знаний. Поэтому, благословляя в добрый путь Кононова, я хотел бы сказать: дайте свободу тренерам работать, а в конце будете требовать — не по прошествии каких-то дней, минут и секунд принимать решение по смене наставника, а после того, как увидите его концепт, его понимание, направление. Тогда можно принимать решение, убирать тренера или не убирать. А вообще-то, надо сосредоточиться на выборе специалиста, долго прощупывая его возможности, его понимание, его стремление работать. И после этого приглашать в команду – а не наоборот: вначале пригласить, а потом разбираться», — считает Игнатьев.

Кононов — уже третий специалист во главе «Торпедо» за сезон. Сначала был уволен испанец Жозеп Клотет, его сменил Артем Горлов, об отставке которого клуб объявил накануне. Соглашение с Кононовым рассчитано на два с половиной года.

«Торпедо» выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе России. Команда после 20 туров идет на восьмом месте, набрав 27 баллов. Отставание от лидера — «Динамо» из Махачкалы — составляет 10 очков.

В январе 2023 года Кононов был уволен из тульского «Арсенала». Он начал работу в клубе летом 2022 года. В апреле 2023 года Кононов был назначен главным тренером на пост главного тренера раменского «Сатурна», однако уже в августе он покинул команду.

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