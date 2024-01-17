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Экс-президент «Локомотива» считает, что Антону Миранчуку не стоит хвататься за соломинку

Экс-президент «Локо» Наумов призвал Антона Миранчука не хвататься за соломинку

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РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе полузащитника красно-зеленых Антона Миранчука в турецкий «Бешикташ». В комментарии «Газете.Ru» Наумов выразил мнение, что футболисту стоит рассмотреть это предложение, если оно будет его устраивать.

«Думаю, хвататься ему за это не стоит. Не нужно говорить, что надо хвататься за соломинку, он не утопающий. А рассмотреть вариант — почему бы нет. Дело в том, что сейчас осуждать наших футболистов за то, что они рвутся играть за рубеж, не стоит, потому что они все-таки хотят развивать карьеру. А в условиях изоляции России это крайне сложно. И есть предложения, чтобы выступать за границей, чтобы потом принимать участие в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Поэтому, наверное, Антона понять можно», — полагает Наумов.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», в 2016 году полузащитник на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». Вместе с «Локо» он выиграл чемпионат России и трижды — Кубок страны.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В турнирной таблице чемпионата «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко.

Ранее в Турции сообщили, что Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ».

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