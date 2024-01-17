Дзюба назвал беспределом признание Месси лучшим игроком года

Российский нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба признался, что не понимает, почему приз лучшему игроку года по версии Международной футбольной федерации (ФИФА) выиграл форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Его слова приводит пресс-служба «железнодорожников».

«У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом: там все вообще в шоке. За какие заслуги? Уже дали за прошлый чемпионат мира, окей. А дальше — это беспредел. Приз теряет свою значимость. За кого бы проголосовал я? Мне больше нравится Мбаппе, но надо признавать: Холанд назабивал в самой тяжелой лиге, выиграл Лигу чемпионов. Поэтому или Холанд, или Де Брейне», — заявил Дзюба.

Месси набрал одинаковое количество баллов с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, они получили в голосовании на премии The Best по 48 очков, однако победа досталась аргентинскому игроку, благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд. На церемонию вручения наград Месси не приехал, приз за него забрал Тьерри Анри.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона. В октябре форвард выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

Ранее легенда сборной Германии назвал победу Месси в номинации незаслуженной.