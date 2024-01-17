В Израиле обвинили Буре в отстранении хоккейных сборных

Израильское издание Haaretz опубликовало статью, в котором обвинило член совета Международной федерации хоккея (IIHF), спецпредставителя Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам и серебряного призера Олимпиады 1998 года Павла Буре в том, что он стоит за отстранением израильских сборных от турниров под эгидой IIHF.

«Голосовать по отстранению или возвращению России, как заинтересованному лицу Буре, в соответствии с распоряжениями IIHF, не разрешено. Однако в решениях, касающихся других стран, он может принимать участие. За отстранением национальных команд Израиля стоит Буре, как инструмент возмездия за санкции против России», — сказано в статье.

11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников. Издание Bild сообщило, что c израильской стороны есть подозрение, что с отстранением национальной сборной связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее НХЛ призвала IIHF допустить Израиль до международных турниров.