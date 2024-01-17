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Ковальчук отреагировал на недовольство фанатов «Спартака»

Хоккеист «Спартака» Ковальчук заявил о готовности встретиться с фанатами клуба

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Илья Ковальчук заявил, что в ближайшее время проведет встречу с болельщиками красно‑белых, которые ранее выступили с заявлением о переходе игрока в команду. Его слова передает «Матч ТВ».

«Фанаты написали письмо? Я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан‑сектор «Спартака». В ближайшее время мы обязательно встретимся и пообщаемся. Думаю, не будет никакого недопонимания.

Но если написали письмо, то это здорово. Значит, болельщикам небезразлично то, что происходит со «Спартаком». Это очень хорошо. Мы живем в свободной стране. У каждого есть возможность высказаться. И те ребята, которые так считают, если у них есть какие‑то вопросы — я открыт и со мной всегда можно поговорить», — заявил Ковальчук.

Фанатское объединение московского клуба «Ультра» выступило с заявлением: «Мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука в наш клуб. Мы считаем, что его поступки сказали за него все. Вместо того, чтобы на несколько месяцев осчастливить болельщиков в Сокольниках, ты выбираешь огромные контракты — это не делает тебя человеком чести».

В текущем сезоне 40-летний Ковальчук провел за «Спартак» восемь матчей в КХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Он подписал контракт с красно-белыми в декабре 2023 года.

Ранее определился первый участник плей-офф КХЛ.

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