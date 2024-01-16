Переход Салтыкова в «Локомотив» назвали хорошей сделкой

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что трансфер Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив» является успешным для всех сторон.

«Локомотив» взял талантливого парня, это очень хорошо и для клуба, и для самого игрока. Конкуренция в составе есть, надо будет поработать, потому что ребят на его позиции достаточно. Для «Крыльев Советов» это хорошая сделка, потому что их финансовые ресурсы не сравнятся с ресурсами лидеров», — заявил Гладилин.

Салтыков выступает за «Крылья Советов» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 17 игр в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Команда, набрав 29 очков, располагается на шестом месте в турнирной таблице.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от Зимнего кубка РПЛ.