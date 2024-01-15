Президент «Реала» ответил на вопрос о трансфере Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после победы «сливочных» в финале Суперкубка Испании над каталонской «Барселоной» (4:1) заявил, что сейчас не время говорить о трансфере футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе, передает Movistar.

«Трансфер Мбаппе? Сейчас не тот день, чтобы говорить об этом. Это день, чтобы поздравить игроков, которые у нас есть сейчас, а не тех, кто сейчас в другой команде», — сказал Перес.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе все еще может остаться в «ПСЖ».